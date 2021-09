Emre Kongar: Erdoğan/AKP iktidarı artık güvenilirliğini yitirmiştir

Erdoğan/AKP iktidarı artık güvenilirliğini yitirmiştir, bu nedenle iktidarı da kaybedecektir.

İktidarının ilk zamanlarında her yaptığı, her söylediği, (bazı kesimlerde) sahip olduğu güvenilirlikten dolayı başarı getiren lider, artık bu güvenilirliğini yitirdiği için her yaptığı her söylediği ile oy kaybetmektedir.

İlginç olan nokta, bu güven kaybının altında, sadece çok sık ve birbirine zıt politika değişiklikleri, tutarsızlık, müttefiklerini düşmanlaştırmak, adaletsizlik, hukuksuzluk, söylemlerle eylemlerin gerçeklere uygun olmaması gibi faktörlerden çok, geçim sıkıntısının yani ekonomik faktörlerin yatmasıdır.

Emre Kongar’ın yazısı