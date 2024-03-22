Emre Kongar: Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına kadar uzanan bir komplonun kokusu

Son FenerbahçeTrabzonspor maçındaki olaylar ve bu olaylar sırasında yeterli olmayan güvenlik önlemleri, TELE1’deki “18 Dakika” programında Merdan Yanardağ’ın da belirttiği gibi, futbolu aşan, İstanbul’da Trabzon kökenli bir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun adaylığına kadar uzanan bir komplonun kokusunu akıllara getirmiştir:

Akıllarda beliren kuşku, olay sırasındaki yetersiz güvenlik önlemlerinden sonra, sorumlu kişilerin yaptıkları garip açıklamalarla daha da güçlenmiş, insanların zihinlerinde, “Bir İstanbul takımı olan Fenerbahçe kulübü taraftarları, Trabzon kökenli Ekrem İmamoğlu’na karşı kışkırtılmak için bir kumpas mı kuruluyor” sorusunun belirmesine yol açmıştır.

Bu tür kuşkuların doğmasına yol açan garip bir açıklama, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum tarafından yapılmıştır

Emre Kongar’ın yazısı