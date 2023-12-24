Emre Kongar: Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymamak Anayasa suçudur!

25 Ekim 2023 tarihinde, Anayasa Mahkemesi, TİP’ten milletvekili seçilen ve Gezi Davası’nda hapse mahkûm edilmiş olan Can Atalay’ın haklarının ihlal edildiğine ve cezaevinden salıverilmesi gerektiğine ilişkin bir karar vermiştir.

Bu karar 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından yerine getirilmemiş, ayrıca Yargıtay Ceza Dairesi, bu kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Oysa, Anayasa’nın 153’üncü maddesinin son paragrafı şöyle demektedir:

“Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.”

Dolayısıyla, Yargıtay da dahil, bütün mahkemeler Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymak zorundadır; uymamak Anayasa suçudur!

Emre Kongar’ın yazısı