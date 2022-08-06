Emrah Lafçı: Rusya’ya yaptırımların Türkiye üzerinden delinmesi endişeleri

Bütün dünyanın gözü Rusya-Türkiye ilişkilerinde. Ukrayna işgalinden sonra Batı’nın uyguladığı yaptırımlar bir nevi Rusya’yı dünya ekonomik sisteminden tecrit etme amacı taşıyordu. Bir NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye bu yaptırımlara dahil olmadı fakat karşısında da durmadı. Batı’nın da bu süreçte Rus gazına ve Rus-Ukrayna tahılına ihtiyacı olduğundan Türkiye’nin bu arabulucu rolüne ses çıkarmadığını, hatta bilakis bundan hoşnut olduğunu gözlemledik. Bu arabuluculuk en son “Tahıl Koridoru” konusunda somutlaştı.

2 hafta önce İran’da yapılan görüşmelerin ardından dün de Soçi’de Putin ve Erdoğan görüştüler. Bu görüşmeden özellikle ticaretin artırılması ve yerel paralar cinsinden ticaretin gerçekleştirilmesi kararları çıktı. Bu hafta içi de Rusya’ya uygulanan yaptırımların Türkiye üzerinden delinmesine ilişkin endişelerin varlığı uluslararası medyada birçok kaynakta yer aldı. Hatta bir haberde İtalya’dan Rusya’ya ihraç edilecek malların Türkiye üzerinden geçirildiği iddia edildi. Şöyle ki önce İtalya Türkiye’ye ihracat yapıyor, aynı mallar Türkiye üzerinden Rusya’ya ihraç ediliyor. Böylelikle Rusya yaptırımları delmeden mal almış oluyor.

Emrah Lafçı’nın yazısı