Emin Çölaşan: Salgının bittiğini ima ediyor ama ölümlere hiç değinmiyor

Çin’de başlayan bu acı olayın faturası yüksek oldu. Dünyada milyonlarca, bizde ise on binlerce kişi can verdi. Bu salgına hazırlıklı değildik. İlaç yoktu, aşı yoktu, maske yoktu… Hastane yatakları sayıca yetersizdi. İktidar partisi ve Sağlık Bakanlığı olanları görünce panikledi! Bakanlık bu sorumluluğu tek başına üstlenmekten kaçınıyordu.

Peki şimdi bu salgında hangi aşamaya geldik?.. Salgın bitti mi, örneğin maskeleri çıkaracak mıyız? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki “Ben artık maskeyi de çıkardım ve herkesle tokalaşıyorum!..” Yani salgının bitmiş olduğunu ima ediyor ama her günkü ölüm rakamlarına hiç

değinmiyor.. Beyefendi, bu meret bitti mi bitmedi mi? Bundan sonra ne yapmalıyız? Şunları Türk Milletine açıkça söyleseniz de ne yapacağımızı bilsek…

Emin Çölaşan’ın yazısı