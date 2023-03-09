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Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: Kılıçdaroğlu silahı Recep Tayyip’in elinden alıverdi

Bay Kemal! Bu tanımlamanın isim babasını soracak olursanız o da biliniyor… Recep Tayyip… Kılıçdaroğlu’nu kendince ti’ye alıyor, küçümsüyor, dalgasını geçiyordu. Ancak gelin görün ki evdeki hesabı çarşıya uymadı. Kılıçdaroğlu da bu yakıştırmayı benimsedi ve kendisi için kullanmaya başladı!.. Ve silahı Recep Tayyip’in elinden alıverdi. Biz de benimsedik ve ‘tırnak içinde’ kullanmaya başladık! Böylece beyefendinin bu acayip oyunu da ters tepmiş oldu.

Emin Çölaşan’ın yazısı


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