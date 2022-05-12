Emin Çölaşan: Karadeniz limanlarında bizim bazı gemiler de ‘esir’ alınmış

Rusya, Ukrayna’nın Karadeniz’e çıkışını engellemek için limanlarını kuşatma altına aldı. Başta Odesa limanı olmak üzere bekleyen gemilerin denize açılmasına izin vermiyor. Şimdi Karadeniz limanlarında bizim bazı gemilerimiz de ‘esir’ alınmış durumda… Bu durumda yine akla bazı sorular geliyor: Ukrayna limanlarında Türkiye’ye gelmeyi bekleyen, kaç gemimiz var? Oralarda perişan durumda bekleyen gemicilerimizin durumu nedir? O gemilerde bekleyen yük nedir? İlk ikisini bilmesek bile son sorunun yanıtını biliyoruz.

Tahıl ve bitkisel yağ. Her ikisinde de büyük eksiğimiz var. Her ikisi de bizim için çok ama çok önemli. Ama gerek ‘esir’ uçaklarımız ve gerekse ‘esir’ gemilerimizle ilgili olarak Türk Mmlletine iktidar tarafından en ufak bir bilgi bile verilmiyor.

Emin Çölaşan’ın yazısı