Emin Çölaşan: İktidar takımları, muhalefet takımları!

Hükümet istifa! Onların hep bir ağızdan attığı sloganlar aslında Türk toplumunun ortak sesi… Hiç de hafife alınacak bir olay değil. Bu sloganları ciddiye almak gerek… Bu konuda hiçbir makam ve kişiden gelmiş herhangi bir talimat yok. Ama iktidar korktu… Ve hemen kendince önlem almaya karar verdi. Bu hafta oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe taraftarlarının Kayseri stadına alınmamasına karar verildi. Alınmasınlar ki o sloganlar duyulmasın, hatta mümkünse iktidar lehine tezahürat yapsınlar! Bunun acaba dünyada başka bir örneği var mıdır!

Devlet Bey meğerse Beşiktaş üyesi imiş… Ve şimdi Beşiktaş’tan istifa edip Karagümrük’e üye olmuş. İyi etmiş. Sonraki üyelik onuru acaba hangi takıma kısmet olur, bilemeyiz. Aslında size bir tahminimi söylemek isterim… Bu işler böyle gitmeye başlarsa sonu pek iyi gelmez. Lig takımları da ikiye bölünmeye başlar… İktidar takımları, muhalefet takımları! Sonra sıra oyunculara, yönetici ve hakemlere gelir. Örneğin Rizespor başkanı bunu açıkça söyledi… AKP ve Recep Tayyip tarafında olduğunu bildirdi.

Emin Çölaşan’ın yazısı