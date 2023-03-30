Emin Çölaşan: Bu kez işin şakası olmadığını gördüler ve panikteler

Hiç niyetleri yoktu ve işlerine gelmiyordu ama EYT’yi acele çıkarmak zorunda kaldılar. Bayram ikramiyesine zam yaptılar. Memur ve emekli maaşlarına zam gelecek. Kamuya on binlerce öğretmen, sağlıkçı ve askeri personel alınacak. Sayın sayabildiğiniz kadar. Bunların tamamı ya seçimden hemen önce önümüzdeki haftalarda, ya da seçim aşamasında gerçekleşecek.

Seçim edebiyatında bunun çeşitli isimleri vardır. Eğer yiyen olursa oy avcılığı ve seçim sömürüsü…

Arkalarında MHP destekli güçlü bir Meclis çoğunluğu duruyor… Ama 14 Mayıs seçimlerinden yine de korkuyorlar. Bu kez işin şakası olmadığını gördüler ve panikteler… Ve o yüzden şeriatçı, Cumhuriyet düşmanı ve hatta ellerine kan bulaşmış kesimlerle seçim işbirliğine gidiyorlar. Koskoca iktidar partisi din ticareti ve din sömürüsü peşinde. Acaba bunlarda hiç mi utanma sıkılma kalmamış?

Emin Çölaşan’ın yazısı