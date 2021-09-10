Emekli maaşını alabilmek için annesinin cesedini kilerde saklamış

Avusturya’da, bir kişinin geçen yıl haziran ayında ölen annesinin cansız bedenini, emeklilik maaşını alabilmek için bir yılı aşkın süredir evin kilerinde sakladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: www.fireworld.at

Avusturya Polisi, doğal nedenlerden hayatını kaybeden 89 yaşındaki kadının 66 yaşındaki oğlunun, yaşlı kadının kilerde saklanan cansız bedenini bandajlarla sardığını ve kokuya engel olmak amacıyla buz torbaları kullandığını açıkladı.

Açıklamaya göre adı belirtilmeyen kişi bu yolla 14 ay süreyle devletten 50 bin avroya yakın para aldı. Adamın foyası, ödemeyi yaşlı kadın adına getiren postacı onu görmek isteyince ortaya çıktı. Adamın Tirol bölgesindeki evine servis yapan postacı değişti ve yeni postacı kadını görmek istedi, adam da reddetti. Bunun sonucunda devreye yetkili daireler ve polis girdi ve kadının cansız bedeni bulundu.

Polis teşkilatı adına devlet televizyonu ORF’ye açıklama yapan Helmuth Gufler, “Suçunu itiraf etti. Annesinin cesedini bandaj sarmanın yanı sıra kedi kumuyla kaplamış. Sonuçta bir şekilde mumyalamış” dedi.

Gufler, gözaltına alınan bu kişinin ifadesinde geliri olmadığını, annesinin emekli maaşını alamadığı takdirde birlikte yaşadıkları evin kirasını veremeyeceğini, öldüğünü bildirse cenaze masraflarını da karşılayamayacağını anlattığını, erkek kardeşine de, “Annemiz hastanede ama demans nedeniyle seni tanımayacağı için ziyaretin anlamı olmaz” dediğini söyledi.