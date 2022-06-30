Emekli bayram ikramiyeleri 2-7 Temmuz’da yatacak

Emekli bayram ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara yatacağı açıklandı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre SSK emeklileri 5-6 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar 2-5 Temmuz tarihlerinde 1100 liralık bayram ikramiyelerini alabilecek.

SSK kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü:

17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz.

22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü:

1 Temmuz olanlara 2 Temmuz, 2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz.

BAĞKUR kapsamında aylık alanlara 7 Temmuz.

2018’de başlayan emeklilere ikramiye uygulaması yılda iki kere olmak üzere emekli vatandaşlara ödeniyor.