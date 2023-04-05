Emekli aylığı ve ikramiyelerin yatacağı tarihler belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) kapsamında emekli aylığı ve Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihleri açıkladı.

Emekli ve bayram ikramiyelerin,in yatacağı tariler belli oldu. (AA)

Buna göre aylık ve ikramiyelerin ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan’da, ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan’da, ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan’da yatırılacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlarınsa Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023’te ödenecek.

Bağkur kapsamında aylık alanlarınsa aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri ödeme günü 25 ve 26 olanların 17 Nisan’da, ödeme günü 27 ve 28 olanların 18 Nisan’da ödenecek.