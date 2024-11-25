Elon Musk'tan utanan Tesla sahipleri: 'Elon'un deli olduğunu bilmeden aldım'

Elon Musk’tan utanan Tesla sahipleri, çareyi araçlarındaki tamponlara Anti-Elon çıkartmaları yapıştırmakta buldu.

Fotoğraf: Etsy

Elon Musk’ın son dönemdeki aşırı sağcı bulunan çıkışlarının huzursuzluk yaratmasıyla Tesla sahipleri tamponlarına Anti-Elon çıkartmaları yapıştırmaya başladı.

Heatmap‘in haberine göre bu fikir, Hawaii merkezli bir sticker üreticisi olan ‘Mad Puffer Stickers‘ın arkasındaki isim Matthew Hiller’dan çıktı. Hiller, üzerinde ’Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım’ yazan çıkartmalarıyla Tesla sahiplerinin dikkatini çekti.

Genelde sık sık balık çıkartmaları üreten Hiller, kendine bir Tesla satın almak istedi. Ancak Musk’ın özellikle Twitter’ı (yeni adıyla X) satın alıp sansür uygulamaya başlamasıyla böyle bir kişiyle ilişkilendirilmek istemediğini fark etti. Hiller, Tesla almaktan vazgeçse de sokaklarda daha önce Tesla satın almış ama bundan utanan çok fazla insan olduğunu düşündü ve bu ona bir fikir verdi.

Hiller’ın ilk çıkartması, ‘Elon’un deli olduğunu bilmeden aldım’ın küçük bir baskısı, sosyal medyada viral oldu. Hatta Business Insider ve Washington Post gibi haber sitelerinde bile yer aldı.

Hiller, Heatmap’e verdiği röportajda “Günde beş ila yedi tane satıyordum ve sonra aniden, Reddit’te başka birinin bundan bahsetmesiyle günde 50 tane satmaya başladım” diyerek çıkartmaların gördüğü ilgiden bahsetti. Donald Trump’ın seçim zaferinin ardından da satışların inanılmaz bir şekilde arttığını söyledi.

Hiller, geçen yıldan bu yana 10 binden fazla çıkartma sattığını ve şu an günde ortalama 180 adet ürettiğini belirtti.



