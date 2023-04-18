Elon Musk’ın ChatGPT’yi neden durdurmak istediği anlaşıldı

Teknoloji milyarderi Elon Musk, ChatGPT ve Google’ı eleştirdi, ‘gerçeği bulmak için’ ‘TruthGPT’ adlı bir yapay zeka platformu kuracağını söyledi.

Musk, 20 gün önce bir grup yapay zeka uzmanı ve teknoloji sektörü yöneticisiyle birlikte bir çağrı metni yayımlayarak, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin altı ay durdurulmasını istemişti.

Fotoğraf: Reuters

Dün Fox News televizyonunda katıldığı programda çeşitli konulardaki görüşlerini paylaşan Musk, ChatGPT’nin arkasındaki Microsoft destekli OpenAI’yı ‘yapay zekayı yalan söylemesi için eğitmekle’ suçladı. Evrenin doğasını anlamaya çalışan ve ‘maksimum gerçeği’ arayan TruthGPT adlı platform projesinden bahsetti.

Elon Musk, OpenAI’ın artık Microsoft’la yakın ilişkide olduğunu, bu nedenle ‘kar amacı güden’ bir ‘kapalı kaynak’ haline geldiğini söyledi. OpenAI yapay zeka çalışmalarına destek vermek amacıyla kar amacı gütmeyen bir statüyle 2015’te kurulmuştu. Musk da kurucular arasında ve 2018’e kadar yönetimdeydi.

Musk aynı programda Google’ın kurucu ortağı Larry Page’i yapay zekayla ilgili güvenlik endişelerini ciddiye almamakla suçladı.

Maksimum gerçek, TruthGPT

Elon Musk 17 Şubat’ta ‘İhtiyacımız olan TruthGPT’ diye tweet atmıştı

Musk “TruthGPT evrenin doğasını anlamaya çalışacak dolayısıyla insanlığı yok etmesi pek de olası değil” diyor. Tam tersine bunun ‘güvenliğe giden en iyi yol’ olduğunu düşünüyor: “Geç oldu ama üçüncü bir seçenek oluşturmaya çalışacağım.”

İşe alımlara bile başlamış

Programla ilgili Reuters’ta yer alan habere göre Musk, Google’daki yapay zeka araştırmacılarını yeni girişimi için işe alma çalışmalarına başladı.

Ayrıca Nevada eyaletinde ‘X.AI Corp’ adlı bir firmanın resmi başvurusunu yaptı. Kayıtlara göre Musk şirketin tek yöneticisi.

Musk bir süredir “Medeniyetleri yok etme potansiyeline sahip” dediği yapay zeka alanındaki gelişmelerle ilgili endişelerini dile getiriyordu.

Musk, Carlson’la yaptığı röportajda yapay zeka hakkındaki uyarılarını da yineledi ve “Yapay zeka, örneğin yanlış yönetilen uçak tasarımı veya üretim bakımı veya kötü araba üretiminden daha tehlikelidir” dedi.