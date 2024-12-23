Elon Musk'ın baş hukuk müşaviri, Martı yönetim kuruluna katıldı

Elon Musk’ın baş hukuk müşaviri Alex Spiro, Martı yönetim kuruluna katıldı.

Alex Spiro… Fotoğraflar: The New Yorker – AA

Martı’nın açıklamasına göre Spiro, şirketin gelecek planları ve stratejik kararlarına destek olacak.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra kariyerine ABD’nin New York kentinde savcı olarak çalışan Spiro, uluslararası davalardaki başarılarıyla tanınıyor.

Son zamanlarda Twitter davasındaki etkin rolüyle adından söz ettiren Spiro, Tesla’nın da avukatlığını yapıyor ve aynı zamanda dünya çapındaki birçok üst düzey şirkete danışmanlık yapıyor.

Martı’nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, Spiro’nun iş dünyası ve politika alanında geniş bir müşteri portföyüne sahip olmasının şirketlerine ve misyonlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Öktem “Alex ile çalışacak olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Spiro da dünyanın en başarılı girişimcileri ve şirketleriyle çalışma şansının olduğunu aktardı.

Spiro, Öktem ve ekibinin şimdiye kadar gördüğü en iyiler arasında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Şirketin ölçeklenmesi ve 2025’te karlılık hedefine ulaşması yolunda Martı’yı desteklemekten memnuniyet duyuyorum.”