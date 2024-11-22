İstinaf’tan Martı TAG kararı: ‘Artık serbest’

Martı ile Taksiciler Odası arasındaki iki buçuk yıldır devam eden davada karar açıklandı. Buna göre Martı TAG ‘artık serbestçe kullanılabilecek.’

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Martı, Ekim 2022’de devreye soktuğu uygulamanın amacını ‘trafik problemine çözüm’, ‘hava kirliliğini azaltmak’ ve ‘zamandan tasarruf etmek’ olarak duyurmuştu. Şirket komisyon ya da ücret almayacağını belirttiği uygulama için ‘hatır taşımacılığı’ demişti.

‘TAG’ (Tek Araçla Gidelim) uygulaması sürücüler ile aynı yöne giden yolcuları buluşturuyor. İşin içine para girip girmeyeceğini sürücü ve yolcu kararlaştırıyor.

Platformunun ‘korsancılık’ olduğunu öne sürüp yargıya başvuran İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ile Martı Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Oğuz Alper Öktem arasında tartışma çıkmıştı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun yönetimindeki İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası‘nın açtığı dava sonucunda ‘Martı TAG’ ve ‘Martı Motosiklet’ uygulaması ve internet sitesine erişim engeli getirilmişti.

Engelleme kararının kalktığını Öktem X’ten şöyle duyurdu.

“Martı TAG artık serbest! Üst mahkeme Martı lehine karar verdi!

Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ı kapattırma talebi İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi.”

Kararla İstanbul Taksiciler Odası’nın Martı TAG’ın kapatılmasına ilişkin talebi reddedilmiş oldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Hukuk Dairesi’nin (İstinaf Mahkemesi) kararı şöyle:

“Davacı vekilinin ihtiyati tedbir talebinin yasal koşulları oluşmadığından reddine, HMK’nın 353/1.a maddesi uyarınca dosya üzerinden yapılan istinaf incelemesi sonunca, oy birliğiyle ve kesin olarak karar verildi.”