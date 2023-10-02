Elon Musk, Twitter’dan oyun yayını yaptı

Twitter’ın sahibi Elon Musk, uygulama üzerinden oyun yayını yaptı.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın alan ABD’li iş insanı Musk, 24 Temmuz’da platformun logosunu, ismini ve adresini ‘X’ olarak değiştirmişti.

‘X’ harfini daha önceki pek çok iş girişiminde kullanan Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, mal ve hizmetler için ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli dev platform WeChat’ten övgüyle söz ediyor Musk.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor” demişti.

Twitter, bu kapsamda uygulama üzerinden yayın yapılmasıyla ilgili yeni özellikler getirmişti. Musk, geçtiğimiz günlerde ABD-Meksika sınırına giderek canlı yayın yapmıştı.

Musk, şimdi de uygulama üzerinden oyun yayını yaptı. Diablo IV oynadığı anları canlı yayınlayan Musk “Oyun yayınını test ediyorum” dedi.

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