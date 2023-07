Diablo 4’ün ilk sezonu ‘zorlu’ başladı: Oyuncular isyanda

Diablo 4’ün ilk sezonu ‘Malign Sezonu’ dün başladı. Bu heyecan verici gelişmeye rağmen oyuncular isyan halinde. Bunun nedeni de üç gün önce gelen 1.1 yaması.

Fotoğraf: XBox

Söz konusu güncelleme oyuncuların savunmasını ve verdiği hasarı azaltt, seviye atlamayı zorlaştırdı. Özellikle oyunun ilerleyen kısımlarında seviye atlama daha da yavaş hale getirildi. Oyunun en zayıf karakteri Sorcerer’ın yetenekleri bile düşürüldü.

Eğlence sitesi Polygon’un aktardığına göre ünlü yayıncılardan Asmongold güncellemeleri şöyle özetliyor: “Her şey daha kötü. Her şey daha zor. Yaptığınız her şeyi, şimdi tekrar yapmak için daha çok çalışmalısınız. Saldırı yeteneğiniz azaltıldı. Her şey berbat.”

Blizzard’ın topluluk geliştirme direktörü Adam Fletcher iki gün önce konuyla ilgili “Değişikliklerle ilgili oyunculardan geri bildirimler alıyoruz. Bu konuda daha fazla konuşmak için cuma oyuncularla konuşacağız” dedi.

Bazı değişiklikler geri çekiliyor. Bunlardan biri ve en tartışmalı değişikliklerden biri üçüncü ve dördüncü dünya kademeleri için minimum seviye gereksinimlerinin getirilmesiydi. Bu değişiklik, daha yüksek seviyeli karakterlerin düşük seviyeli oyuncularla gruplaşabilme ve onları daha yüksek dünya kademelerine hızlıca taşıyabilmesini engellemek için getirilmiş olabilir.

Bunun haricinde tecrübe puanı kazanımının hızında da değişikliğe gidildi. Görünüşe göre Blizzard, seviyeler konusunda şimdiden fikrini değiştirmiş. Fletcher, “Üçüncü ve dördüncü dünya kademesi için seviye şartını kaldıracağız” diye tweet atmıştı.

Oyuncular, Blizzard’ın niyetinin Diablo 4’ü daha sert hissettirmek ve daha sonraki seviyelere doğru ilerlemeyi yavaşlatmak olduğunu düşünüyor. Sonraki seviyeler zaten içerik eksikliği ve ganimetlerdeki zayıflıktan dolayı eleştiriliyor. Blizzard, oyuncuların bu sorunlarla karşılaşmasını geciktirmek isterken, oyuncular bu değişikliklerin oyunu daha az eğlenceli hale getirdiğini düşünüyor.