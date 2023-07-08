Diablo’da 10 yılın ardından ilk yeni sınıf geliyor

Blizzard, 13 Temmuz’da Diablo Immortal’a ‘kan şövalyesi’ sınıfını tanıtacağını ve böylece Diablo dünyasına yeni bir sınıf getireceğini doğruladı.

Kan şövalyesi, Diablo Immortal’daki yedinci oynanabilir sınıf olacak ve barbar, haçlı, şeytan avcısı, keşiş, necromancer (ruh çağıran) ve büyücüyle birlikte yer alacak. Bu, Diablo serisi için yaklaşık 10 yılın ardından gelen ilk yeni sınıf.

Diablo Immortal geliştiricileri, kan şövalyesini yakın dövüş için sırık kullanan bir sınıf olarak tanımladı. Geliştiricilere göre kan şövalyesi başlangıçta biraz yavaş hissedebilir, ama aynı zamanda güçlü bir canavar haline dönüşebilir ve düşmanlara karşı güçlü yakın dövüş darbeleri vurabilir.

Kan şövalyesinin hikayesi, Diablo’daki vampirlerine dayanıyor. Vampirler, Diablo dünyasında ‘yaşayan veba’ gibi. Kan şövalyeleri, vampirler tarafından ısırılan insanlar, ama eski bir ritüelin aracılığıyla laneti durdurabiliyorlar. Kan şövalyeleri canavara dönüştüğünde, geçici olarak ‘laneti biraz serbest bırakıyor.’

Geliştiriciler, kan şövalyesinin ilerleyen zamanlarda Diablo 4’e gelip gelmeyeceği konusunu açıklamadı. Ama Blizzard, yeni sınıfa olan ilgiyi ölçmek için Diablo Immortal’ı bir test platformu olarak kullanabilir. Mevcut Immortal oyuncuları, kan şövalyesi sınıfı yayınlandığında mevcut sınıflarını ücretsiz olarak değiştirebilecek. Kan şövalyesi sınıfına erişim ücretsiz olacak.

Diablo Immortal, Android ve iOS mobil cihazlarının yanı sıra Windows PC’de ücretsiz oynanabiliyor.