Oyunun fanları yeni uygulamayı hem ‘gömdü’ hem aldı: Diablo Immortal mobilde büyük kazandı

En çok oynanan bilgisayar oyunlarından Diablo serisinin mobil cihazlar düşünülerek üretilen devamı Diablo Immortal, uygulama içi satın almalarla iki haftada 24 milyon dolar kazandı.

Fotoğraf: Diablo Immortal ekran görüntüsü

Yaklaşık 416 milyon liraya denk gelen bu miktar, uygulama içi satın almalar için bir hayli yüksek sayılabilir. Asıl ilginç olan, Diablo Immortal fan’larının oyun içi satın alma uygulamasını ‘gömercesine’ eleştirmelerine rağmen bu parayı harcamaları oldu.

IGN’de (Imagine Games Network) yayımlanan habere göre, oyun endüstrisini izleyen AppMagic, en çok uygulama indirme ve oyun içi harcamaların ABD ve Güney Kore’deki oyunculardan geldiğini açıkladı.

Tüm küresel indirmelerin yüzde 26’sı ve gelirin yüzde 43’ü ABD’den geldi. Gelir oranını yüzde 23’le Güney Kore, yüzde 8’le Japonya izledi.

Birçok oyuncu Diablo Immortal’ın en iyi ganimetini elde edebilmek için çok fazla para harcaması gerektiğini söylüyor ve bundan şikayet ediyor ama rakamlara bakılırsa ‘hem ağlıyor hem harcıyor.’ Uzmanların hesabına göre Diablo Immortal’da bir oyuncu karakterini maksimum seviyeye çıkarmak için 10 yıl kadar oynamalı; bu para harcamak isteyenler içinse çok kısa sürede mümkün.