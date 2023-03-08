Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’da tartıştığı çalışanından özür diledi.
Şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter’dan Musk’a dokuz aydır bilgisayarına erişiminin kısıtlandığını ancak işten çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin insan kaynakları müdüründen net bir yanıt alamadığını yazdı.
Bunun üzerine Musk Thorleifsson’a “Ne iş yapıyordun” diye sordu.
Sohbet sürerken Thorleifsson, işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını duyurdu.
Musk, önce “En kötüsü” yazdı. Sonra bu paylaşımını silip Thorleifsson’a işe geri dönmesini teklif etti.
Elon Musk, “Durumunu yanlış anladığım için Halli’den özür diliyorum. Yanlış anlamamın nedeni, bana söylenen gerçekdışı ya da doğru ama anlamsız şeylerdi” dedi.
Ajansı Ueno ile 2021’de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson’ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk’ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.
Thorleifsson da süreci ‘garip’ ve ‘son derece stresli’ bulduğunu, Twitter’a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.