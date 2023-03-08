Twitter’ın sahibi Elon Musk, Twitter’da tartıştığı çalışanından özür diledi.

Elon Musk. Fotoğraf: Reuters

Şirket çalışanı Halli Thorleifsson, Twitter’dan Musk’a dokuz aydır bilgisayarına erişiminin kısıtlandığını ancak işten çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin insan kaynakları müdüründen net bir yanıt alamadığını yazdı.

Dear @elonmusk 👋



9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees.



However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails.



Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

Bunun üzerine Musk Thorleifsson’a “Ne iş yapıyordun” diye sordu.

Sohbet sürerken Thorleifsson, işten çıkarıldığına dair bir bildirim aldığını duyurdu.

Musk, önce “En kötüsü” yazdı. Sonra bu paylaşımını silip Thorleifsson’a işe geri dönmesini teklif etti.

Elon Musk, “Durumunu yanlış anladığım için Halli’den özür diliyorum. Yanlış anlamamın nedeni, bana söylenen gerçekdışı ya da doğru ama anlamsız şeylerdi” dedi.

I would like to apologize to Halli for my misunderstanding of his situation. It was based on things I was told that were untrue or, in some cases, true, but not meaningful.



He is considering remaining at Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

Ajansı Ueno ile 2021’de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson’ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk’ın kararından vazgeçtiği kaydediliyor.

Thorleifsson da süreci ‘garip’ ve ‘son derece stresli’ bulduğunu, Twitter’a geri dönmeyi değerlendirdiğini belirtti.