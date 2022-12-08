Elon Musk ofisleri yatak odası yaptı, San Francisco belediyesi soruşturma başlattı

Twitter çalışanlarının şikayeti üzerine harekete geçen San Francisco yetkilileri, ‘binanın mesken olarak kullanım izninin olmadığı‘ gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Fotoğraflar (yakak odaları) BBC /

Şehrin yerel gazetesi San Francisco Chronicles’ın haberine göre, şikayet, şehrin halka iletişimini sağlayan sf311‘in sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Yatak odasının fotoğraflarıysa bugün BBC Teknoloji muhabiri James Clayton yayımladı.

Twitter çalışanları bu hafta başından itibaren ofiste yatak odaları hazırlandığını, bu gelişmenin çalışanlardan ‘uzun saatler boyunca yüksek performans’ bekleyen Musk’ın yeni çalışma düzeninin bir parçası olduğunu söylüyor.

Ancak şirket yer aldığı binanın, mesken amaçlı kullanılmak üzere herhangi bir izin başvurusu yok.

San Francisco’nunn Yapı Denetim Departmanı, konuyla ilgili şikayet aldıktan sonra araştırma başlattığını doğruladı.