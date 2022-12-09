Elon Musk duyurdu: Twitter’da kullanılmayan 1,5 milyar hesap silinecek

Twitter’in yeni sahibi Elon Musk, Twitter’da yakında 1,5 milyar hesabın silineceğini duyurdu.

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Musk, art arda yaptığı paylaşımlarda Twitter’la ilgili yeni planlarını açıkladı. Yakında 1,5 milyar hesabın silineceğini duyuran Musk, bu silinecek isimlerin yıllarca girilmeyen ve tweet atmayan hesaplar olduğunu belirtti.

AA’nın haberine göre Musk, ayrıca Twitter’in kullanıcıların gerçek hesap durumunu gösterecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı bilgisini paylaşarak, “Böylece gizli hesap kısıtlama altında olup olmadığınızı, bunun nedenini ve nasıl itiraz edeceğinizi açıkça biliyor olacaksınız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Musk, ‘Twitter dosyaları, ikinci kısım!’ başlığıyla yeni bir ifşada bulundu. Biyografisinde ‘özgür basın’ın kurucu editörü olduğu belirtilen Bari Weiss adlı hesaptan yapılan twit dizisinde eski yönetimin altında Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğu belirtildi.

Sınırlama iddiası

Söz konusu listelerle beğenilmeyen twitlerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı kaydedildi.

Paylaşılan 30 twit dizisinde iddialara örnekler verilirken, eski yönetimin tüm bu süreçte, aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu ilgili kullanıcılara herhangi bir uyarıda bulunmadığı, tüm bunları gizlice yaptığı öne sürüldü.

Musk, ‘Twitter dosyaları’ başlığıyla 3 Aralık’ta yaptığı ilk paylaşımda, şirketin eski yönetiminin 2020 başkanlık seçimleri öncesinde ABD Başkanı Joe Biden’ın ekibinin talebi üzerine Biden’in oğlu Hunter Biden’la ilgili çıkan haberleri sansürlediğine yönelik belgeleri ifşa etmişti.