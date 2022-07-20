Elon Musk beynini buluta yüklemiş, sanal Musk’la konuşmuş

Beyin çipi girişimi Neuralink’in sahibi Elon Musk, Twitter’da verdiği cevapla gündem oldu. Musk, cevabıyla beynini buluta yüklediğini ve kendi sanal haliyle konuştuğunu ima etti.

Fotoğraf: Mashable

Dogecoin’in kurucusu Shibetoshi Nakamoto, Twitter’daki gönderisinde “Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz arkadaş olur muydunuz” sorusunu sordu.

if you could upload your brain to the cloud, and talk to a virtual version of yourself, would you be buddies? — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) July 19, 2022

Musk, gönderinin altına “Çoktan yaptım” cevabını yazdı.

Already did it — Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2022

Musk’un beyin çipi girişimi

Elon Musk, Neuralink adında beyin çipi üreten bir girişime sahip. Çipler, insan düşüncelerini bilgisayar komutlarına dönüştürmek ve özellikle ALS ve Parkinson gibi hastalarına yardımcı olmak için tasarlandı.

2022’in başlarında çipleri insanlar üzerinde denemeye başlayacağını söyleyen Musk, henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alamadı.

Musk’ın, Twitter’da yazdığı cevapla Neuralink’e atıfta bulunduğu düşünülüyor.