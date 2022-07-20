Elon Musk beynini buluta yüklemiş, sanal Musk’la konuşmuş

Beyin çipi girişimi Neuralink’in sahibi Elon Musk, Twitter’da verdiği cevapla gündem oldu. Musk, cevabıyla beynini buluta yüklediğini ve kendi sanal haliyle konuştuğunu ima etti.
Dogecoin’in kurucusu Shibetoshi Nakamoto, Twitter’daki gönderisinde “Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz arkadaş olur muydunuz” sorusunu sordu.
Musk, gönderinin altına “Çoktan yaptım” cevabını yazdı.
Musk’un beyin çipi girişimi
Elon Musk, Neuralink adında beyin çipi üreten bir girişime sahip. Çipler, insan düşüncelerini bilgisayar komutlarına dönüştürmek ve özellikle ALS ve Parkinson gibi hastalarına yardımcı olmak için tasarlandı.
2022’in başlarında çipleri insanlar üzerinde denemeye başlayacağını söyleyen Musk, henüz ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alamadı.
Musk’ın, Twitter’da yazdığı cevapla Neuralink’e atıfta bulunduğu düşünülüyor.