ELN, kaçırdığı Liverpool oyuncusunun babasını serbest bırakmak için ‘güvenlik garantisi’ istedi

Premier Ligi takımlarından Liverpool’un forveti Luis Diaz’ın babası Luis Manuel Diaz’ı kaçıran Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Diaz’ın serbest bırakılması için ‘güvenlik garantisi’ talep etti.

Luis Manuel Diaz, gol sonrası babası için ‘özgürlük’ istemişti.

BBC Türkçe’nin Kolombiya medyasından aktardığına göre gerilla örgütü ELN, Diaz’ın babası için asker ve polis tarafından yürütülen arama operasyonunun ‘serbest bırakılmasını geciktireceğini ve riskleri artıracağını’ açıkladı.

ELN, Luis Manuel Diaz’ı ‘mümkün olan en kısa sürede’ serbest bırakma niyetini yineledi.

Örgütten komutan Jose Manuel Martinez Quiroz imzasıyla yapılan açıklamada, “Hükümet güçleriyle olay yaşanmaması için çaba gösteriyoruz. Bölgede askerler halen varlıklarını sürdürüyor, yoğun arama operasyonunun parçası olarak uçuşlar gerçekleştiriyor, yayınlar yapılıyor ve ödüller veriliyor” dendi.

Ne olmuştu

Luis Manuel Diaz, 28 Ekim’de Kolombiya’nın Barrancas kentinde eşiyle birlikte silah zoruyla kaçırılmıştı.

Diaz’ın eşi Cilenis Marulanda bir süre sonra bir aracın içinde terk edilmiş şekilde bulunmuştu. 26 yaşındaki Luiz Diaz, Kolombiya milli takımında da forma giyiyor.

Diaz, anne ve babasının kaçırılması sonrası forma giydiği ilk maçta, Luton Town-Liverpool maçında takımının tek golünü atmış, karşılaşma 1-1 bitmişti.

Diaz, golü sonrası, üzerinde “Babaya özgürlük” yazan tişörtünü göstermişti.

Daha sonra açıklama yapan Diaz, “Bu acı dolu bekleyişe son verilmesini ve babamın bir an önce serbest bırakılmasını rica ediyorum” demişti.