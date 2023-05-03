Elif Çakır: Erdoğan ne söylediğinin farkında mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yılık devri iktidarında A’dan Z’ye her konu, her mesele hakkında bir şey söyledi, fikir beyan etti. Ama o “bir şeyi” o dönem nasıl işine yarıyorsa öyle söyledi. Aynı olaya, aynı konuya, aynı düşünceye siyaseten ak demesi gerekiyorsa ak, kara demesi gerekiyorsa kara!

Kendi sözlerini, kendi davranışlarını, yine kendi sözleriyle, kendi davranışlarıyla tekzip de teyit etmek de mümkün. Dolayısıyla bugünkü davranışlarını, söylemlerini anlamak için yine kendisinin geçmişte söylediği sözlere bakmak yeterli.

Elif Çakır’ın yazısı