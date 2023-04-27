Elif Çakır: Erdoğan ne düşünmüştür acaba?

Bir ülkeyi ayakta tutacak, bir devleti ayakta tutacak olan birinci faktör adalettir. Adaleti sağlayamayan bir devletin sanayide, tarımda, alt yapıda devasa adımlar atsa ne olur ki? Bunların hepsini anlamlı kılacak olan adaletin sağlanmasıdır.

O yüzden 21 yıllık iktidarının sonunda AK Parti iktidarı ne yapsa olmuyor, ne söylese sorunları çözemiyor.

Prof. Zühtü Arslan’ın şu sözünü ayakta alkışladım:

“Kendimize hak gördüğümüzü ‘öteki’ne de hak görerek, adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız.”

Bütün mesele bu aslında. Kendimize hak gördüğümüzü ötekine de hak gördüğümüz gün bu ülkenin en büyük sorunu çözülmüş olacak. Bizden, senden, ondan demeyi bıraktığımız gün bu ülkede hep birlikte yaşayabileceğimiz bir iklim oluşacak.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasını dinlerken aklıma AYM’deki seçimler geldi. Eğer İrfan Fidan AYM başkanlığı seçimini kazansaydı, Başkanı olsaydı…

Önceki gün nasıl bir konuşma yapardı?

Bu vesile ile Zühtü Arslan’ı yeniden başkan seçen AYM üyelerine binlerce kez teşekkür ederim. Hukuka sahip çıktıkları, ülkemizin en önemli hukuk kurumunu korudukları ve bu ülkeyi düşündükleri için…

Elif Çakır’ın yazısı