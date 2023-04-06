Elif Çakır: Erdoğan ‘beka’yı seccadede bulmuşa benziyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıllık devr-i iktidarında girdiği her seçimde kendisine bir “beka” konusu buldu. Bu bazen emperyalizme karşı bazen FETÖ’ye karşı hatta bazen muhalefete karşı “beka” mücadelesi oldu.

Ülkemizi kıskananlarla mücadele etmek için oy istedi, dış güçlerle mücadele etmek için oy istedi, faiz lobisiyle mücadele etmek için oy istedi, yedi düvele karşı mücadele etmek için oy istedi…

Seçmenlerine, her seçimin “ülke için kader seçimi” olduğunu söyledi.

21 yıldır “verin” diyor, “Verin şu kardeşinize yetkiyi, verin ki inşallah bütün bu sorunları çözsün…”

Erdoğan bu seçimde de “beka”yı seccadede bulmuşa benziyor.

Elif Çakır’ın yazısı