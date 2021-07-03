Elif Çakır: Bu hükümet sistemi halka iktidar arasında büyük bir uçurum meydana getirdi

Bütün mesele bu aslında. Ülkemizin değişmeyen kaderi. Siyasi partiler muhalefetteyken başka iktidara geldiklerinde başka… İktidar oldukları dönemlerde başka muktedir olduklarında başkadırlar.

Devlet kurumları, aygıtları siyasi partiler için hep ele geçirilmesi gereken bir hedef olmuş.

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde böyle siyasetçiler, siyasi partiler barınamaz. Bizde ise ‘kader’ değişmiyor…

CB hükümet sistemi halkı zengin edecekti, refah seviyesini yükseltecekti tam tersi oldu. Bu hükümet sistemi halka iktidar arasında büyük bir uçurum meydana getirdi. AK Parti’nin imtiyazlılarının nasibine çifter maaşlarla lüks yaşam, halkın nasibine ise yoksulluk, işsizlik düştü.

Ve gizlisi saklısı yok. Hangi eski milletvekili kaç yönetim kurulundan maaş alıyor? Hangi mevcut milletvekili akrabası, Cumhurbaşkanının hangi danışmanı kaç maaş alıyor?

Kara para aklayanlarla iş birliği yapanlar mı, kurulan FETÖ borsaları mı dersiniz?

Şirketlere atanan kayyumlarının atandıkları şirketleri boşaltmaları mı dersiniz?

Elif Çakır’ın yazısı