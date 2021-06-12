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Yaramazlara biraz batar!

Elif Çakır: Beştepe’den biraz çıksa ülkenin geldiği hali görmez miydi?

Şimdi bakıyorsunuz, sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkıp konuşanlara, durmadan hep iftira. Neymiş; millet açmış. Bundan bahsediyorlar. Biz tüm imkanlarımızı seferber ettik, elimizden geleni yaptık.

Yapmaya devam ediyoruz. Milletimizden gayet güzel teşekkürler alıyoruz, bunlar millet aç diyor. Aç olarak dolaşanları buyurun, siz de doyuruverin!” (9 Haziran)


Erdoğan’ın bu sözlerini duyunca ‘‘Erdoğan gerçekten de ülkede her şeyin güllük gülistanlık olduğuna, bütün ülkenin mutlu mesut neşe içerisinde yaşadığına, herkesin keyfinin yerinde olduğuna, yedikleri önlerinde yemedikleri arkalarında falan olduğuna inanıyor, mesela ülkede her üç vatandaştan birinin işsiz olduğu gerçeğinden bihaber olabilir mi? Halktan bu derece kopmuş olabilir mi?” diye düşündüm.

Her üç vatandaştan birinin işsiz olduğunu gerçekten bilmiyor olabilir mi?

Beştepe’den biraz çıksa, halkın içine karışsa, halk ile göz göze gelmiş olsa ülkenin geldiği hali görmez miydi?

Gerçi “Evimize ekmek götüremeyecek duruma geldik” sitemini iki kez duydu.

Elif Çakır’ın yazısı

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