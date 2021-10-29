Elektronik sigara reçeteyle verilebilir!

Britanya, sigarayı bırakmak isteyenlere yardım amacıyla reçeteyle elektronik sigara tedarik edilmesi için hazırlıklara başladı. Bu, elektronik sigaranın kısa adı NHS olan Ulusal Sağlık Sistemi tarafından karşılanacağı anlamına geliyor.

Fotoğraf: Reuters

İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Dairesi, üreticilerden, ürünlerini sunup reçeteyle yazılması için onay almak amacıyla başvurmasını istedi.

BBC’nin haberinde uygulama başlarsa Britanya’nın dünyada elektronik sigaranın tıbbi ürün olarak değerlendirilip reçeteyle verildiği ilk ülke olacağı vurgulandı. Sigarayı bırakmak isteyen birine elektronik sigara yazılıp yazılmayacağına doktoru karar verecek.

Elektronik sigaraların bu amaçla kullanılıp kullanılmaması konusu yıllardır tartışılıyor.

Elektronik sigaralar, sigaranın içerdiği en zararlı maddelerden katran ve karbonmonoksit içermiyor. İçindeki ısıtılan likitte normal sigaralarda da bulunan bazı zararlı kimyasallar bulunuyor ancak çok daha düşük seviyede. Ancak sigarayı bırakma amaçlı kullanılmasına sıcak bakmayanlar da var.

Ülkedeki University College London’da, 2017’de yapılan bir araştırmada elektronik sigaranın normal sigara ve tütün ürünlerine göre daha az zararlı bir tercih olabileceği ortaya konmuştu.

Daha önce yapılan bazı çalışmalar ise elektronik sigaranın da normal sigara kadar zararlı olduğunu göstermişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 12 Ekim’de ilk kez bir elektronik sigaranın satışını onayladığını duyurmuştu.

Şubat 2020’de, Türkiye’de elektronik sigara ve benzeri ürünlerin ithalatı yasaklanmıştı.