Elektrikte ekim tarifesi belli oldu

1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi.
NTV’nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğeyse yüzde 20 oranında zam yapıldı.
100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.
- Çok okunanMücella Yapıcı: Bu nasıl adalet, burada canlarımı bıraktım
- Çok okunanATV ‘Bergen’i sansürledi, başrolü özür diledi
- Çok okunanİkonik çınar ‘vandalizm’ kurbanı: ‘Robin Hood ağacı’ artık yok
- Çok okunanDağlık Karabağ Cumhuriyeti resmen sona eriyor
- Çok okunanAynı gün içinde üç genç doktor yaşamına son vermiş
- Çok okunanYargıtay Gezi davasında beş sanığın cezasını onadı