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Yaramazlara biraz batar!

Elektrikte ekim tarifesi belli oldu

1 Ekim’den itibaren geçerli olacak yeni elektrik fiyat tarifesi belirlendi.

Fotoğraf: AA

NTV’nin sektör kaynaklarından edindiği bilgilere göre, konut aboneleri için zam yok. Sanayi ve ticarethane abonelerinin kullandığı elektriğeyse yüzde 20 oranında zam yapıldı.


100 kwh tüketimde mesken abonesi için fatura bedeli 150 TL olarak aynı kalacak.

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