Elektrik zammı sonrası 4 bin dokuma tezgahında üretim durdu

Denizli’nin Babadağ ilçesinde elektrik zammı nedeniyle yaklaşık 4 bin dokuma tezgahında üretime ara verildi.

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Yeni yıl itibariyle elektrikte 150 kWh’ın altında kalan tüketim için yüzde 52, üzerindeki tüketim içinse yüzde 127 zam yapılmıştı.

Dünya’dan Osman Nuri Boyacı’ya konuşan Babadağ Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ekrem Karaçoban, bir dokuma tezgahının ayda yaklaşık 1000 liralık elektrik tükettiğini söyledi.

Dokumacıların faturasının yüzde 127 artacağını belirten Karaçoban, dokuma fiyatlarının atkı sayısına göre 60 kuruş ila 1 lira arasında değiştiğini, fason üretim yapılan firmaların fiyatta artışa gitmediğini dile getirdi.

Oda başkanı, 660 üyelerinin bulunduğunu, çoğunun beş-altı tezgahta üretim yaptığını, neredeyse tamamının tezgah kapattığını belirterek “Elektrik fiyatlarında düzenleme yapılmaz veya üretim fiyatları artırılmaz ise dokumacı esnafı tezgahını çalıştırmayacak” dedi.

Denizli Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cemal Tuna, 750 üyelerinin bulunduğunu, bazılarının üretime ara verdiğini ifade ederek şunları kaydetti: “Hafta başından bu yana üyelerimizin fason dokuma yaptığı işverenlerle görüşüyoruz. Dokuma ücretlerinin yüzde 100 artırılmasını talep ettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Belli bir noktaya geldik. Gelecek hafta içinde belli bir rakamda uzlaşacağımızı düşünüyorum.”