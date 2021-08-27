Elektrik akımına kapıldı, tedaviyi reddeden yakınları hastane bahçesinde toprağa gömmek istedi

Diyarbakır’da elektrik akımına kapılan ve hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki Yusran Kaya’nın yakınları tedaviyi reddetti. ‘Vücuttaki akımı alması amacıyla’ Kaya’yı hastanenin bahçesinde toprağa gömerek ‘tedavi’ etmeye çalışan yakınları, şikayet üzerine hastalarını yanına alarak ayrıldı.
DHA’nın aktardığına göre olay öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Kaya’nın vucudunun büyük bölümünün toprağa gömülmesiyle vucuttaki elektrik akımından kurtulacağına inanan yakınları, sağlık personelinin çabalarına rağmen imza karşılığında sorumluluğu üstlenip hastayı bahçeye çıkardı.
Sedyeyle dışarıya çıkarılan Kaya, yakınları tarafından hastane bahçesine kazılan toprağa gömülmek istendi. Durumun fark edilmesi üzerine polise ihbarda bulunuldu. Kısa sürede çok sayıda polisin geldiği hastane bahçesinde gerginlik yaşandı.
Polisin ‘kazıyı’ engellemesinin ardından yakınları, Yusran Kaya’yla hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde kazılan alan ise daha sonra görevliler tarafından kapatıldı.