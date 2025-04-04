Yarından itibaren geçerli olmak üzere konut aboneleri için elektriğe yüzde 25 zam geldi.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) açıklamasına göre zamlar şöyle:

Konut abonelerine yüzde 25

Kamu ve özel hizmet sektörüne yüzde 15

Sanayi grubuna yüzde 10

Tarımsal faaliyet grubuna yüzde 12,4

100 kWh elektrik tüketimi olan bir konut aboneliği için ödenecek tutarsa 259,04 lira oldu.

Ayrıca BOTAŞ’ın açıkladığı fiyatlara göre konut abonelerine doğalgazda zam yapılmadı.

Doğalgaz fiyatı sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 24,2 arttı.