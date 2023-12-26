Ele geçirilen lüks araçlar emniyete verildi

Suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çoğu lüks 23 araç artık polis arabası.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya/Twitter

Polisin kullanımına verilen araçları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştı

Paylaşımda şunlar dendi: “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır!”

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bizden hep şu sözü duydunuz: Türkiye’nin Huzuru…



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti.

Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi.… pic.twitter.com/mzBtgp5EgU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2023

Yerlikaya’nın paylaştığı videoda Bentley, Porsche, Mercedes ve Audi gibi lüks araçların olması dikkat çekti.