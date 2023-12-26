Ele geçirilen lüks araçlar emniyete verildi

Suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen çoğu lüks 23 araç artık polis arabası.
Polisin kullanımına verilen araçları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabından paylaştı
Paylaşımda şunlar dendi: “İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu 23 araç ele geçirilmişti. Mahkeme kararınca da bu araçlar emniyetimize verildi. Artık bundan böyle bu araçlar, suç örgütlerinin değil; polisimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olacaktır!”
Yerlikaya’nın paylaştığı videoda Bentley, Porsche, Mercedes ve Audi gibi lüks araçların olması dikkat çekti.