Elçin Poyrazlar: Netanyahu bir anda yok olabilir

İsrail tarihinin en sağcı hükümeti, İsrail tarihinin en büyük siyasi krizine yol açtı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun koalisyon ortaklarıyla hazırladığı yargı reformu, ocaktan beri ülkede yüz binlerin katıldığı protestolara neden oluyor.

Netanyahu yeni görevine başlarken basın açıklamasında “direksiyona iki elle sarılacağını” söyleyerek İsrail’in istikrar ve güvenliğini koruyacağı vaadini vermişti. Ancak Netanyahu içeride istikrardan çok uzak bir tablo çiziyor. İsrail Başbakanı, kendi yolsuzluk davaları ve aşırı sağcı politikacıların öngörülemez talepleriyle giderek derinleşen toplumsal huzursuzluk arasında sıkışmış görünüyor.

Netanyahu’nun yargı reformunu içeride ve dışarıda bunca tepkiye karşın hayata geçirmesi siyasi sihirbazlığında sahneden bir anda yok oluşu anlamına gelebilir.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı