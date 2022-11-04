Elazığ’da silahlı kavga: Üç ölü

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Sürsürü Mahallesi İmam Efendi Bulvarı yakınlarında bir iş yerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

AA’nın haberine göre kavgada, tabancayla ateş açılması sonucu iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildiği sırada yolda öldü.

Polis ekipleri, olaya ilişkin iki kişiyi gözaltına aldı.