Elazığ'da şap hastalığı nedeniyle karantina

Elazığ’ın Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı bölgelerde, şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Elazığ Valiliği Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ‘0’ tipi şap hastalığı tespit edildiğini bildirdi.

Hastalığın görüldüğü bölgelerin 10 kilometre yarı çapında karantina başlatıldı.

Valilik, hastalık doğum dönemine denk geldiği için bazı yavruların öldüğünü bildirirken hayvansal gıdaların tüketiminde bir sorun olmadığını duyurdu.

Elazığ Valiliği’nin açıklaması şöyle:

“Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır. Hastalığın tespit edildiği ilk andan itibaren, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü, Şap Enstitüsü Müdürlüğü ve Elazığ Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte gerekli inceleme ve eğitim çalışmaları başlatılmıştır.

İl ve ilçe müdürlüklerimizde görevli veteriner hekimler tarafından aşılama ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülmektedir. Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.”

İki gün önce de (30 Ocak) Tunceli’nin Pertek ilçesinde şap hastalığı nedeniyle tüm köy ve mahalleler karantinaya alınmıştı.