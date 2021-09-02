Ekvador devlet başkanı uçağını satışa çıkardı: Verimsiz ve gereksiz

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso başkanlık uçağını ‘verimsiz’ olduğu gerekçesiyle satışa çıkardı.

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Eski Devlet Başkanı Rafael Correa’nın (2007-2017) döneminde Brezilyalı Embraer şirketinden satın alınan uçak 14 yolcu taşıyabiliyor. 28 milyon dolara satın alınan uçağın üç kabini, mutfağı ve bagaj bölümü bulunuyor.

Lasso’nun uçağın satışı için imzaladığı kararnamede şu ifadelere yer verildi: “Kamu harcamalarını rasyonelleştirmek ve bütçeyi dengelemek için verimsiz veya elde tutmanın gereksiz olduğu varlıkları satmak gerekli.”

11 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı 2. tur seçimini kazanan Lasso, 24 Mayıs’ta yemin ederek göreve başlamıştı.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador da fazla gösterişli bulduğu başkanlık uçağını satışa çıkarmıştı.