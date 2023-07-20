Ekonomistlerin faiz beklentisi değişti: Sabit tutulursa şaşırmam

Bazı ekonomistler, ‘Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) imzalanan anlaşmaların ardından Türkiye’ye sıcak para gireceği’ beklentisiyle Merkez Bankası’nın faizi yüzde 20’nin altında tutacağını öngördü.

Kimilerine göreyse faiz değişmeyebilir.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Körfez turunun son noktası BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılanmıştı. İki lider arasında toplam 50,7 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandığı duyurulmuştu. Ancak anlaşmanın ayrıntıları ve takvimi belli değil.

Sıcak para beklentisi

En çok merak edilen ‘kısa vadede sıcak para girişi’ konusu Ekonomim gazetesinin YouTube yayınında tartışıldı. Yayındakilerin aktardığına göre kulislere ‘8,5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği geleceği’ yönünde haberler yansıdı.

Ülkeye gireceği öngörülen 11,5 milyar dolarlık ‘taze para‘ hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak bazı ekonomistler, BAE anlaşmalarının ve bu kulis bilgilerinin bugünkü Merkez Bankası faiz kararına denk gelmesine dikkat çekti.

Ekonomistler, özellikle sıcak para girişi kulislerine işaret ederek, bu gelişme ışığında, MB’nin faizi, yüzde 20 olan piyasa beklentilerinden daha düşük tutabileceğini söyledi.

‘Faiz değişmezse şaşırmam’

Anlaşmaları yorumlayan Yatırım Finans Direktörü Dr. Nuri Sevgen, “Bu haberin arkasından Merkez Bankası daha düşük bir faiz artışı yapabilir. Hatta faizi değiştirmezse, şaşırmam” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, MB’nin faizi maksimum yüzde 18’e çekebileceğini ve ‘yatıştırıcı‘ bir açıklama yapabileceğini paylaştı.

‘Anlaşmalar faiz sinyali veriyor’

MB eski başekonomisti Hakan Kara, BAE yapılan 51 milyar dolarlık anlaşmaların ‘faiz kararından sonra oluşabilecek olumsuz etkiyi kırmak için‘ bugüne yetiştirildiğini yazmıştı. Kara’ya göre bu, saat 14:00’te açıklanacak faize dair sinyal de veriyor: “Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların bugüne yetiştirilmesi, muhtemelen Merkez Bankasının PPK toplantısından sonra oluşabilecek olumsuz piyasa tepkisini sınırlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle aynı zamanda faiz kararına dair bir sinyal veriyor.”

Piyasanın faiz beklentisi

Anadolu Ajansı’nın düzenlediği faiz anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankası’nın bu ay politika faizini yüzde 20’ye yükseltmesini bekliyor. MB, haziran ayı toplantısında faizi 6,5 puan artırarak yüzde 15’e çekmişti. Ancak anketler her ne kadar 5 puanlık artışa işaret etse de son günlerde piyasanın faiz artış beklentisi 2-3 puana kadar gerilemiş durumda.