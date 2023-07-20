MB’nin eski başekonomisti, BAE’yle anlaşmada faiz sinyali gördü

Merkez Bankası’nın (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) yapılan 51 milyar dolarlık anlaşmaların ‘faiz kararından sonra oluşabilecek olumsuz etkiyi kırmak için‘ bugüne yetiştirildiğini yazdı.

Kara’ya göre bu, saat 14:00’te açıklanacak faize dair sinyal de veriyor.

Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan. (AA)

Erdoğan, dün Körfez turunun son noktası BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan tarafından El Vatan Sarayı’nda resmi törenle karşılanmıştı. İki lider arasında toplam 50,7 milyar dolar değerinde anlaşmalar imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmaların tarihine dikkat çeken Kara konu hakkındaki tweet’inde şunları yazdı: “Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların bugüne yetiştirilmesi, muhtemelen Merkez Bankasının PPK toplantısından sonra oluşabilecek olumsuz piyasa tepkisini sınırlamayı amaçlıyor. Bu yönüyle aynı zamanda faiz kararına dair bir sinyal veriyor.”