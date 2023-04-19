Ekonomik krizdeki Lübnan’da memur maaşları yaklaşık dört kat artırıldı

Ekonomi krizdeki Lübnan’da hükümet, memur maaşlarını yaklaşık dört kat artırarak en düşük maaşı 90 dolara çıkardı.

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Olağanüstü toplanan bakanlar kurulu sonrası Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad Mekari, hükümetin kamu personeli maaşlarına yönelik iyileştirme kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Mekari, kamuda görev yapan en düşük memur maaşının 2 milyon 600 bin Lübnan lirasından (27 dolardan) 9 milyona (90 dolara) çıkarıldığını belirtti.

Yeni maaşların 1 Mayıs itibariyle ödenmeye başlanacağını söyleyen Mekari, en düşük emekli maaşının da 7 milyon lira (72 dolara) çıkarıldığını kaydetti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle yol ücretinde de birtakım düzenlemelere gidildiğini dile getiren Mekari, memurlara günlük 450 bin lira (5 dolar) yol ücreti ödeneceğini aktardı.

Bakanlar kurulu toplantısı sırasında gösteriler düzenlendi

Emekli asker ve kamu çalışanları mart ayından bu yana maaşlarında iyileştirmenin yapılması için hükümet sarayı önünde gösteri düzenledi.

Güvenlik güçlerinin kurduğu tel örgü barikatını aşmak isteyen göstericilere polis, göz yaşartıcı bomba ile karşılık verdi. Göstericiler daha sonra olaysız bir şekilde eylem alanından ayrıldı.

Lübnan’daki ekonomik kriz: Maaşların yüzde 90 oranında erimesine yol açtı

Lübnan’da Ekim 2019’da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut’taki liman patlaması ve Covid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık üç buçuk yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.

Ülkede, 2019’da 1 doları 1500 Lübnan lirasından işlem görüyordu. Ocak 2022’de 1 dolar, 20 bin Lübnan lirası oldu. Diğer yandan son bir yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Dünya Bankası’nın Kasım 2022’de yayımlanan raporunda, Lübnan’daki mali kaybın 72 milyar doları aştığı belirtilmişti.

Nüfusunun yüzde 80’i yoksulluk sınırında olduğu aktarılan Lübnan’da, 14 Mart’ta karaborsada 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem gören dolar, 21 Mart’ta 140 bin liraya çıkarak yeni bir rekor kırmıştı.

Şu andaysa dolar, karaborsa 97 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görüyor.

Krizden önce Lübnan’da bir memur bin dolar maaş alıyorsa şu anda bu yüzde 90 oranında eriyip 100 doların altında bir seviyeye geriledi.