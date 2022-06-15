Ekip ruhunu geliştirmek için ekibi yaktılar!

İsviçre’de ekip ruhunu geliştirmek amacıyla yapılan bir etkinlikte ateşte yürüyen 25 kişi yandı, bir kısmı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: Peter Forster/Unsplash

BBC’nin aktardığına göre 13 kişi ağır yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ekip birkaç metre uzunluğundaki yanan kömürlerin üzerinde yürüdükten kısa süre ayaklarında yanıklar oluştu. 10 ambulanstan oluşan acil ekibi, özel etkinliğin gerçekleştiği Zürih yakınlarındaki Au bölgesine sevk edildi.

Soruşturma başlatılarak olay yerinden deliller toplandı. Olayın kömür yoluyla ilgili ayarlamadan mı grubun yürümesinden mi kaynaklandığı bilinmiyor.