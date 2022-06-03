Einstein da bununla öğrendi: 308 yıllık keman rekor fiyata satılacak

‘Oz Büyücüsü’nde çalınan, Einstein’ın ders aldığı 308 yıllık kemanın önümüzdeki hafta çıkarılacağı açık artırmada rekor fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraflar: Tarisio

İtalyan Antonio Stradivari’nin usta ellerinden çıkan keman 20’inci yüzyılın en büyük keman virtüözlerinden Toscha Seidel’e aitti.

Tarisio müzayede evinin 9 Haziran’da çıkaracağı açık artırmada kemanın 20 milyon doların üzerinde alıcı bulması bekleniyor. Bu beklenti gerçekleşirse ‘da Vinci, ex-Seidel’ en pahalı keman olacak.

Stradivari’nin altın çağına ait olan keman Seidal tarafından ‘Wizard of Oz’, ‘Intermezzo’, ‘Melody for Three’ gibi filmlerde çalındı. Hala çalınabilir durumda olan kemanı Seidel dünyanın en iyi konser salonlarında solo performansları ve orkestra eşliğinde çaldı.

Guardian’ın haberine göre kemanı özel kılan nitelikleri bunlarla da bitmiyor.

Seidel bu kemanla Albert Einstein’a görelilik teorisinden uzunluk büzülmesi fenomeni çizimleri karşılında ders verdi.

Seidel 1924’te kemanı 25 bin dolara aldığında New York Times’ın birinci sayfasından haber olmuştu.