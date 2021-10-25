Ehliyet sınavına kamera ve kulaklıkla girmeye çalışan 24 kişi yakalandı

Malatya’da ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle girmeye çalışan 24 kişi yakalandı.

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İhbar üzerine soruşturma başlatan polis 23 Ekim’de ehliyet sınavının yapıldığı yere operasyon düzenledi. 18’i yabancı uyruklu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların üst aramasında kıyafetler içerisine gizlenmiş kamera ve kulaklık düzeneğiyle dört araçta yapılan aramada çok sayıda kamera ve kulaklık aparatı bulundu.

24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Beş yabancı uyruklu ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 13 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Diğer altı kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.