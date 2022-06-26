Eğitim bakanı: 100 meslek lisesine ekmek fabrikası kuracağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Türkiye’de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız” dedi.

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Özer, Konya’daki Selçuklu Kongre Merkezi’nde ‘Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı’nın açılışındaki konuşmasında şunları dedi: “Dün başörtüsü yasağıyla o kızlarımızın, kadınlarımızın yurt dışına gitmelerine vesile olanların, kadına şiddetle ilgili konuşacakları hiçbir şey yoktur. Yine onların, bugün sıklıkla dile getirdikleri beyin göçüyle ilgili de konuşacakları hiçbir şey yoktur. Çünkü bugün beyin göçüyle ilgili konuşanlar, o gün, o kadınlarımız yurt dışına gittiği zaman, beyin göçü hakkında konuşmadılar. Onun için bu toplumda söz söyleme haklarını yitirdiler.”

Bakan, meslek liselerinin ’28 Şubat sürecinin mimarlarına inat patent, marka tasarımı, ihracat ve ülkesinin dertlerini düşündüğünü’ iddia etti.

Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinin 4 milyon metrekare uygulama alanı olduğunu anlatan Özer, şöyle devam etti: “Bu alandaki tüm tarımsal ürünleri, okullarımızın giriş kısmına konulacak satış reyonlarında düşük fiyatta vatandaşlara sunacağız. Son zamanlarda ekmekle ilgili çok fazla spekülasyonlar başladı. Ülkemizdeki 15 okulda ekmek fabrikası kurduk. Şu anda 250 bin günlük ekmek üretim kapasitesine ulaştık. Geçen hafta Gaziantep’te günlük 50 bin ekmek üretim protokolü imzaladık. Buradan ilk defa açıklıyorum. Türkiye’de 81 ilde 100 noktadaki meslek lisemize ekmek fabrikası kuracağız. Günlük 1 milyon ekmek üretim kapasitesiyle, o liselerin satış büfelerinde vatandaşlarımızı düşük fiyatlı ekmekle buluşturacağız.”