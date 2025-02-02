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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 20:41’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD
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