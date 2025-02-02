Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 20:41’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yaramazlara biraz batar!
Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 20:41’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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