Ege Denizi’nde 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre 20:41’de merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,45 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.