Ege Denizi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Ege Denizi’nde saat 18:55’te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yerin 203 kilometre altında olduğu belirlendi.
Yaramazlara biraz batar!
Ege Denizi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Ege Denizi’nde saat 18:55’te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin yerin 203 kilometre altında olduğu belirlendi.
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