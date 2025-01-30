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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi’nde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre Ege Denizi’nde saat 18:55’te 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.


Depremin yerin 203 kilometre altında olduğu belirlendi.

Depremin merkez üssü. Görsel: AFAD

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