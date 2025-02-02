Ege Denizi’nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Yunanistan’ın Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda sıklaşan depremleri vurgulayıp “Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum” demişti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesindeki bilgiye göre 15.55’te merkez üssü Ege Denizi 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bugün 10.22’de yine Ege Denizi’nde 4,7 büyüklüğünde deprem olmuştu.